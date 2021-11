2G am Weihnachtsmarkt

Wer sich in diesem Jahr dem - vermutlich ohnehin gedämpften - vorweihnachtlichen Trubel hingeben möchte, muss einige Hürden überwinden. Denn wer nicht entweder geimpft oder genesen ist, dem bleibt der Zutritt oder zumindest die Einkaufserlaubnis verwehrt. Manche Weihnachtsmärkte, die örtlich nicht abgegrenzt werden können, setzen etwa auf Bänder, die als 2G-Nachweis dienen. So darf etwa am Spittelberg nur eingekauft und konsumiert werden, wenn man ein solches Band trägt.

Anders die Situation am Rathausplatz. Dort ist das Marktgebiet überhaupt eingezäunt. An den Eingängen finden G-Kontrollen statt. Lediglich die Umgebung, also die Weihnachtswelt im Park - inklusive Herzerlbaum - ist frei zugänglich. Wer dort Ringelspiel oder Riesenrad fahren möchte, braucht jedoch einen 2,5G-Nachweis. Sprich: Auch ein PCR-Testergebnis ist ein gültiger Zutrittsnachweis.