Dreifache Diskriminierung im Alltag

So seien erstmals afroamerikanische Künstlerinnen einbezogen worden, die durch Gender, Rassismus und Klasse oft eine dreifache Diskriminierung erfahren hätten. "Gerade wegen der Black-Lives-Matter-Bewegung war mir wichtig, dass wir sie inkludieren." Dann seien diesmal auch Künstlerinnen aus den ehemaligen kommunistischen Ländern einbezogen worden. Tatsächlich ist eine der erstaunlichen Erkenntnisse der Linzer Ausstellung, an wie vielen Orten der Welt Künstlerinnen an denselben Themen gearbeitet hatten, meist ohne von einander zu wissen.

Lydia Schouten zeigt in einem Video eine Frau im Käfig, wenige Schritte weiter ist auf einer Fotoserie von Anneke Barger eine Frau zu sehen, die ins Netz gegangen ist. Die von Schor als Kuratorin in fünf Themenbereiche von "Mutter, Hausfrau, Ehefrau" bis "Weibliche Sexualität" gegliederte und von Klemen Breitfuss gestaltete Ausstellung bietet eine Fülle solcher Querverbindungen. Frauen auf der ganzen Welt empfanden ihre gesellschaftliche und politische Unterdrückung ähnlich und verarbeiteten dies oft auf ähnliche (und dabei häufig die männlich konnotierte Malerei beiseitelassende) Weise in einer kämpferischen Kunst, die dennoch manchmal schmunzeln lässt: "Durch die Ausstellung zieht sich Humor und Ironie - als Waffe gegen das Patriarchat", so Schor.