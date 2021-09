Sie reiste allein und viel: Ausstellung über Alma M. Karlin

Vitrinen voller Souvenirs

Die andere Geschichte erzählt vom Aufbruch der Alma Ida Willibalde Maximiliana Karlin in die Welt. Von ihrem Studium in London, wo sie acht Sprachen lernte, von ihrem Aufbruch 1919 zu einer Weltreise, mit wenig mehr als einem zehnsprachigen Wörterbuch und ihrer Reiseschreibmaschine "Erika" im Gepäck. Ihre Weltreise dauerte acht Jahre, sie reiste alleine und musste sich die Mittel für Aufenthalt und Weiterreise stets selbst verdienen. "Als Reiseschriftstellerin war sie dann in den 30er-Jahren sehr erfolgreich. Ihre Bücher waren gut verkauft und viel gelesen. Sie hat damit unseren Blick auf die Welt geprägt", sagte Reinhard Blumauer. Ihre Offenheit in der Begegnung mit dem Fremden lade "zum Nachdenken und Reflektieren über uns und die Welt" ein und sei das Besondere an Alma Karlin, hob Barbara Trnovec hervor.

In den zwei Galerieräumen des Weltmuseums, in denen die von Gerhard Veigl gestaltete Schau aufgebaut ist, werden u.a. ein Kleid Karlins aus Papua-Neuguinea und ihr Kimono gezeigt. In Japan verbrachte die Weltreisende, die auch von Krankheiten und negativen zwischenmenschlichen Erlebnissen nicht verschont wurde, ein besonders glückliches Jahr. Ein großer Globus dokumentiert die zahlreichen Stationen ihrer Reise, die sie auch in den pazifischen Raum, nach Australien, Neuseeland und nach Indien führte. Mitten in der Ausstellung steht ein abgestorbener Baum. Er stammt von ihrem Grab.