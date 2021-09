belvedere21 zeigt die "Sammlung Belvedere von Lassnig bis Knebl"

Avantgarde und Gegenwart

Kuratorin Luisa Ziaja hat ihre Auswahl anhand von sechs Erzählsträngen getroffen, die auch in einem Booklet näher beschrieben werden. Zeitlich startet sie nicht mit Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern bereits früher, um das vielfach bereits widerlegte Narrativ einer "Stunde null" nicht weiterzuschreiben. Es gehe darum, "Parallelen und Überkreuzungen, aber auch Gegenentwürfe in der Kunst seit den 1930er-Jahren greifbar zu machen". Der Erzählstrang "An-Sammlungen und gebrochene Realitäten" erzähle zu Beginn vom Entstehen von Sammlungen. Es folgen "Surreale Narrative", in denen der Bogen von der Wiener Schule des Phantastischen Realismus bis Markus Schinwald geschlagen wird, und "Abstraktionen" von Wotruba bis Zobernig und Rockenschaub. "Formen des Informellen" findet man in Positionen von Alfons Schilling bis Elke Silvia Krystufek, "Performative Körper" erzähle vom Einsatz des menschlichen Körpers als künstlerisches Material. "Re-Visionen" schließlich beschäftige sich mit Um- und Neuschreibungen von Kunstgeschichtsschreibung - etwa mit Anna Artakers Serie "Unbekannte Avantgarde".