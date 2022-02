Haus der Geschichte St. Pölten zeigt Kunstsammlung des DÖW

"St. Pölten soll erst der Anfang sein", so Benedikter. Man denke daran, die Schau auch an anderen Orten zu zeigen. "Unterschiedlichste Lebenswege, biografisch unglaublich interessant" seien in den Arbeiten abzulesen. Entsprechende Hinweise sowie Hörstationen sind in die Ausstellung integriert, ergänzt durch das Filmprojekt "Widerstandmomente" von Jo Schmeiser. Am 21. April wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Erzählte Geschichte" der Katalog zur Ausstellung präsentiert.