Kunstdiebstahl am Gardasee

Die Kunstwerke verschwanden aus einer Ausstellung des Bildhauers und Goldschmieds Umberto Mastroianni (1910-1998), die seit dem 30. Dezember zu sehen war und am Freitag hätte geschlossen werden sollen.

Alle Werke, Schmuckstücke und Goldskulpturen, aus denen die Ausstellung bestand, wurden in der Nacht auf Donnerstag entwendet, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Die Diebe hinterließen lediglich leere Vitrinen und Schaukästen. Die Ausstellung war in einem unterirdischen Teil des Museums untergebracht, der einst dem italienischen Dichter Gabriele D'Annunzio (1863-1938) gehörte und der heute für Sonderausstellungen außerhalb der ständigen Sammlungen des Museums genutzt wird.