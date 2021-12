Museum der Moderne Salzburg: So wird das Ausstellungsjahr 2022

Corona hat dem Museum der Moderne Salzburg (MdM) einen drastischen Besucherschwund beschert: In den beiden Jahren 2020 und 2021 wurden zusammen weniger Museumsgäste gezählt als normalerweise in einem einzigen Jahr. Auch im Programm für 2022 findet die Pandemie ihren Niederschlag: Direktor Thorsten Sadowsky will "in Zeiten von Fake News und Gefährdung der Demokratie durch wissenschaftsfeindliches Denken und politische Esoterik" mit der Sprache der Kunst antworten.