Visuelles Trostpflaster für die versagten Reisen

Die Schau zentriert sich um eine laufend ergänzte Arbeit, die von den Kosmoramen Hubert Sattlers (1817-1904) im Panorama-Museum in Salzburg angeregt wurde. Sattlers Gemälde berühmter Sehenswürdigkeiten sollten auch jenen Menschen visuell zugänglich gemacht werden, denen das Reisen versagt blieb. Im Gegensatz dazu schafft Harvey Gemälde von Orten, die nicht mehr besichtigt werden können.

Derzeit umfasst der Zyklus mehr als zweihundert Werke. Manche dieser Orte, wie der Baaltempel von Palmyra in Syrien (2015), wurden durch Kriegshandlungen zerstört, andere, wie die Alte Synagoge am Michelsberg in Wiesbaden in Deutschland (1938) fielen rassistisch motivierter Verwüstung zum Opfer. Harvey visualisiert auch Landschaften, die der fortlaufenden Zerstörung durch den Klimawandel unterliegen, wie das Great Barrier Reef in Australien. Die im Jahr 1967 in Farnborough geborene Künstlerin bedient auch des Humors und Spektakels, um die Betrachter zu einer Veränderung ihrer Denkweisen zu verführen. Sie lebt und arbeitet in Brooklyn, New York.