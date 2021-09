Für (Wahl-)WienerInnen gehört ein Besuch in einer Ausstellung von Klimt, Schiele und Co einfach dazu. Aber die Kunstlandschaft der Bundeshauptstadt hat weitaus mehr zu bieten als die klassischen Museen. Es gibt etwa viele kleine Galerien, die von Privatpersonen betrieben werden. Oder größere Ausstellungshäuser, die Aspekte des Alltags zeigen, mit denen wir normalerweise nicht in Berührung kommen.

Folgende Orte sind deshalb absolute Geheimtipps! Und das Beste daran? Sie öffnen auch in der Langen Nacht der Museen, am 1. Oktober 2021, ihre Pforten – perfekt für all jene, die Kunst-Events abseits des Mainstreams genießen möchten.