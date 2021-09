Sich selbst thematisierte auch Karin Mack, die in der Schau mit den Foto-Serien "Bügeltraum" und "Zerstörung einer Illusion" vertreten ist, mit denen sie in den 1970ern die Rolle der Frau in der Gesellschaft und deren Handlungsweisen kritisch hinterfragte. Zu den wenigen internationalen Positionen der Schau zählt Cindy Sherman mit ihren verkleidungsintensiven Fotos, in denen Künstlerin und Modell verschmelzen. Für Georg Baselitz schließlich sei jedes Werk ein Selbstbildnis, wie es im Ausstellungstext heißt. Denn "alles, was du wahrnimmst, ist eine Reflexion deiner selbst", wie er sagt. Zu sehen sind etwa Arbeiten aus seiner Serie der Doppelporträts. So unterschiedlich die versammelten Positionen sind, so eindringlich wird der Bezug zu Schiele deutlich. Am Weg zurück zum Ausgang bietet sich dann noch einmal die Möglichkeit, auch Schieles Werke in neuem Licht zu betrachten.