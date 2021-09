Nach den Serien "Archive of Abuse" und "A Room of Their Own", die sich beide mit häuslicher Gewalt auseinandersetzen und nochmals den feministischen Anspruch der Fotografin unterstreichen, schließt die Ausstellung mit Meiselas Langzeitprojekt "Kurdistan". Ausgangspunkt war die Dokumentation des Genozids an den Kurden durch das irakische Regime unter Saddam Hussein im Jahr 1988. Mittlerweile hat Meiselas ein multimediales Archiv erstellt, das die Geschichte der kurdischen Diaspora bewahren soll und für welches die Fotografin im Rahmen von Workshops laufend mit Kurdinnen und Kurden in Beziehung tritt. Der letzte Workshop fand kurz vor Ausstellungseröffnung in Wien statt.