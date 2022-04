Denkt man an Gustav Klimt, so erscheinen wohl opulente Jugendstilbilder wie "Der Kuss" oder "Judith" vor dem inneren Auge - dass Klimt in allen Schaffensphasen auch ein begnadeter Zeichner war, beweist die Wiener Albertina modern im Rahmen von "Gustav Klimt. Die Zeichnungen" bis 17. Juli. Aus dem ihm zu rückständigen Künstlerhaus, in dem sich die Albertina modern befindet, zog Klimt vor 125 Jahren aus, um die Wiener Secession zu gründen.

Neue Gustav Klimt-Schau

Und auch ein zweites Jubiläum gab Anlass für die Schau: Vor 160 Jahren - im Jahr 1862 - wurde der österreichische Meister geboren. Seit seinem Austritt aus dem Künstlerhaus habe es hier keine Einzelausstellung zu ihm mehr gegeben, berichtete Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder. Was Klimt - später erster Präsident der Secession - von "Gustav Klimt. Die Zeichnungen" in diesem Haus wohl gehalten hätte, könne er nicht sagen, meinte Schröder.