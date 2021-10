"Dame mit Fächer"

Zu sehen ist die "Dame mit Fächer" übrigens nur mehr bis zum 13. Februar, bevor die Leihgabe wieder an ihre - anonym bleiben wollenden - Besitzer zurückgeht. Für die Schau in Wien wurde dem Werk übrigens "temporäre Immunität" erteilt, wie Belvedere-Generaldirektorin im Frühjahr erläutert hatte. Schließlich war das Werk 1994 in New York für 9,3 Mio. Euro versteigert worden, ohne überhaupt über eine Ausfuhrgenehmigung aus Österreich zu verfügen. Die Provenienzkette war lückenhaft. Eine Entziehung in der NS-Zeit wurde allerdings ausgeschlossen, da das Werk seit den 1920er-Jahren bei Heinrich Böhler in der Schweiz in Familienbesitz war, wo es bis in die 1960er auch blieb. Fest steht, dass es sich danach kurzfristig auch in der Sammlung Leopold befand.