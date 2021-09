Im Untergeschoß hat der in Barcelona lebende Carlos Bunga, geboren 1976 in Porto, für seine Ausstellung "Mind awake, body asleep" verschiedenste Eingriffe vorgenommen. In zwei Wandnischen hat er aus Karton Kellergewölbe aufgebaut, die hinter Glas wie der Teil eines archäologischen Untergrund-Parcours wirken. In einem weiteren Raum verweist ein Bett auf zentrale Themen wie Nomadentum, Migration und Vertreibung, die den Künstler beschäftigen. Mit Farbe und Leim behandelten Filzstücken, die über gespannte Leinen hängen, wird man u.a. daran erinnert, dass er ursprünglich an der Escola Superior de Arte e Design in Caldas da Rainha in Portugal Malerei studierte. Schließlich gelangt man in einen ansonsten für Vorträge genutzten Raum, in den er mit Leim vermischten rosa Sand aufgebracht hat. In der zehntägigen Trockenphase sind viele Risse im Boden entstanden. Begehen erlaubt. Schuhe ausziehen erbeten.