Die Knacker und Frankfurter, Langsemmel und Salzstangerl, Kärntner Wurst und Kipferl sind hier nicht nur übermannshoch, sondern auch in Marmor ausgeführt. Bis zu drei Tonnen wiegen die Skulpturen von Erwin Wurm, die ab 24. Februar in der zweiten Ausstellung der König Galerie im Kleinen Haus der Kunst (KHK) in Wien zu sehen sind. "Der Aufbau war eine Herausforderung", stöhnt Katharina Abpurg.

Erwin Wurm stellt in Wien aus

Zwölf Arbeiten des prominenten Künstlers, die allermeisten ganz neu und direkt aus Carrara nach Wien transportiert, sind bis 14. April in der Ausstellung "Subject" im ehemaligen Verkehrsbüro vis-à-vis der Secession zu sehen. Während man sich an seine Gurken in unterschiedlichen Größen und Materialien schon gewöhnt hat - ein großes weißes Gurkerl spielt aktuell auch in Martin Kušejs "Geschlossene Gesellschaft"-Inszenierung am Burgtheater mit, sind Würstel und Gebäck relativ neu im Formenkanon des 1954 in Bruck an der Mur geborenen Künstlers, dessen "Fat Sculptures" heute in Museen auf der ganzen Welt zu finden sind.