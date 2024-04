mumok-Sammlung "weltweit erstaunlich"

Zu ihrer inhaltlichen Programmatik und der Abgrenzung zu der benachbarten Kunsthalle Wien, die ab 1. Juni von der Britin Michelle Cotton geleitet wird, ließ sich Hellberg wenig Konkretes entlocken. Die mumok-Sammlung sei "weltweit erstaunlich" und "ein Herzstück" des Hauses. "Wir sind aber in einem Moment, wo wir neue Narrative bauen können." So könnten generationsübergreifend junge Künstler in Kontakt mit der Kunstgeschichte gesetzt werden. Sie stehe für "Flow, Offenheit und Austausch" und begreife Museum als demokratischen Ort und Teil des öffentlichen Raums: "Leben trifft auf Kunst und Kunst auf Leben." Oder, in ähnlich vager, doch slogantauglicher Formulierung: "Pragmatismus mit Kreativität und Vision sind eine starke Combo."

Hellberg studierte Visuelle Kulturen und Kunstgeschichte an der Universität Oxford sowie Curating Contemporary Art am Royal College of Art in London. Sie hat Ausstellungen und Projekte u.a. in der Tate Modern in London, dem CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, in der Malmö Konsthall und dem Museion in Bozen kuratiert. Laut Unterlagen des Ministeriums war sie "in London als Kuratorin bei Cubitt sowie bei Electra tätig, einer Organisation für zeitgenössische Kunst mit langjährigem Engagement im Bereich Gender und Feminismus". 2015-19 war sie Künstlerische Leiterin im Künstlerhaus Stuttgart, seit 2019 ist sie Direktorin des Bonner Kunstvereins. "Zu Hellbergs bevorstehenden Projekten gehören Ausstellungen im Camden Art Centre, London, und im Haus Mödrath - Räume für Kunst, Kerpen", hieß es.