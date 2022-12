Welches Material wurde bereits zusammengetragen?

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Mediathek, QWIEN – Zentrum für queere Geschichte, STICHWORT – Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung sowie dem Schwulen Museum Berlin und dem Ludwig Boltzmann Institute for Digital History widmet sich das Österreichische Filmmuseum der Sammlung und Kuration dieser Filme und Videos. Das bislang erschlossene Material umfasst bereits eine Laufzeit von mehreren tausend Minuten.

Ab 2024 wird das Österreichische Filmmuseum die visuelle Geschichte von LGBTIQ+ stärker in den programmatischen Fokus rücken: sowohl in Form der erforschten queeren Ephemera als auch in künstlerischen Neubearbeitungen und -arrangements.

Queere Lebensformen haben Geschichte(n) und finden im Filmmuseum eine Plattform und Sichtbarkeit.

