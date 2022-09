"Le Droit Humain": Freimaurer gewähren Einblicke in neuer Schau

"Wir betrachten uns als ein Projekt, das auf dem Humanismus beruhend das ganzheitliche Menschenbild kultiviert", erläuterte Großmeisterin Lilo Almog am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Wir wollen uns im Lichte der Vernunft mit einem analytisch-kritischen Verstand, aber auch Empathie, der Welt nähern." Aufgearbeitet wurden Ausrichtung und Geschichte des (österreichischen) Ordens nun mit einer Ausstellung, die in ihrer Architektur an einen Freimaurer-"Tempel" erinnern soll. Während sich an den Wänden Arbeiten von Künstlerinnen aus dem Orden finden, ist die Geschichte von "Le Droit Humain" an den "Tempel"-Außenwänden skizziert.

Thematisch widmet sich etwa die Künstlerin Susanne Riegelnik der "Arbeit", womit unter Freimaurerinnen und Freimaurern die rituellen Treffen bezeichnet werden. Von Ona B. stammen etwa ein Werk zur "Laizität" sowie eine Installation mit dem Titel "Drei Große Lichter", Margit Hart schuf Objekte zu den drei "Graden" (Lehrling, Gesell:in, Meister:in) der Freimaurerei. Ihre Deckung wahren unterdessen andere Künstlerinnen, etwa "EMH" mit dem Werk "Liebe" oder Ruth M. mit "Gaia". Den Arbeiten gemein ist der Umstand, dass sie ohne den Freimaurer-Kontext dank ihrer Zeichenhaftigkeit schwer zu lesen sind und in einem anderen - musealen - Kontext wohl nicht zu sehen wären.