Beisetzung in Prinzendorf

Nun wird Prinzendorf auch zur letzten Ruhestätte des Künstlers, denn im Schlossgarten soll Nitsch seinem Wunsch gemäß beigesetzt werden. In der kleinen Schlosskapelle werde zuvor im engsten Familien- und Freundeskreis eine von Pater Friedhelm Mennekes zelebrierte Totenmesse gefeiert werden, so Rita Nitsch. Im 2007 eröffneten "Hermann Nitsch Museum" in Mistelbach, wo der Maler, Aktionskünstler, Schriftsteller, Bühnenbildner und Komponist in wechselnden Ausstellungen umfassend gewürdigt wird, ist später die Aufführung eines Requiems geplant.

Dabei ist Mistelbach nicht der einzige Standort eines Nitsch-Museums, wurde doch 2008 mit dem Museo Nitsch in Neapel ein weiteres dem Künstler gewidmetes Haus eröffnet. Und neben der Kunstwelt im engeren Sinne war Nitsch auch der Oper eng verbunden, gestaltete er doch etwa 1995 an der Wiener Staatsoper Massenets "Hérodiade" und 2001 Philip Glass' "Satyagraha" in St. Pölten mit. Auch in Zürich (Schumanns "Szenen aus Goethes Faust" 2007) oder an der Bayerischen Staatsoper in München (Messiaens "Saint François d'Assise" 2011) war Nitsch als Gestalter zu erleben. 2021 schließlich erfüllte sich mit einem Engagement bei den Bayreuther Festspielen dann ein Lebenstraum: Auf offener Bühne gestaltete er eine halbszenische "Walküre"-Aufführung. Am Donnerstag (21. April) wird in Venedig eine Ausstellung zu seiner 20. Malaktion 1987 eröffnet.