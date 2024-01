Auktion in Wien am 24. April

Fest steht, dass "Bildnis Fräulein Lieser" zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt in den Kunsthandel gekommen sei, wie ausgeführt wird. "Wann und wo es gekauft und weiterverkauft wurde, weiß ich nicht", das sei "nicht erforschbar" gewesen, führte Ploil aus. Die jetzigen Eigentümer hätten es vor etwa zwei Jahren von entfernten Verwandten geerbt, davor war es wiederum über mehrere Generationen vererbt worden. Etwa seit Mitte der 1960er-Jahre habe es sich im Salon einer Villa in der Nähe Wiens befunden. Weitere Untersuchungen durch im Kinsky haben ergeben, dass es sich "in fast tadellosem Zustand" befunden habe, wie Mörth-Gasser berichtete. Es wurde in weiterer Folge fachkundig gereinigt und via Infrarot untersucht. Dies habe gezeigt, dass Klimt im Laufe des Malprozesses recht wenig Korrekturen durchgeführt habe - anders als etwa bei seiner "Adele Bloch-Bauer II".

Bevor das Gemälde im Auftrag der jetzigen Eigentümer, über die im Übrigen keine näheren Angaben gemacht wurden, am 24. April unter den Hammer kommt, soll es vor dem Auktionstermin noch rund zwei Wochen lang in den Räumlichkeiten von im Kinsky der Öffentlichkeit gezeigt werden. Außerdem sind noch Präsentationen an mehreren Orten in Europa und Südostasien wie Deutschland, Schweiz, Großbritannien oder Hongkong geplant.