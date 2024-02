Kunst Haus Wien: Programm zur Eröffnung

Während der Opening Days von 29. Februar bis 3. März lädt das KunstHausWien mit einem Vermittlungs- und Eventangebot bei freiem Eintritt dazu ein, das modernisierte Museum neu zu entdecken. Geführte Touren führen durch die neu aufgestellte Dauerausstellung, die Einblicke in die Welt und Philosophie von Friedensreich Hundertwasser gewährt.



Am 29. Februar und 1. März finden ab 18.30 Uhr zwei After-Work Events mit geführtem Rundgang durchs Museum und anschließendem Musik-Act von Mikro.Kultur im neuen Café statt. Ein Weekend-Special am 2. und 3. März lädt zu kostenlosen Workshops, Touren und Talks für die ganze Familie ein: Gemeinsames Gestalten eines Bienenhotels mit Künstlerinnen, buntes Sockenstricken, eine Familienführung mit der Musikerin Kiri Rakete und eine inklusive Museumstour in Gebärdensprache stehen auf dem Programm. Über Kunst, Ökologie und Grüne Architektur sprechen u.a. der Architekt Hannes Stiefel von der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie Susanne Formanek, Geschäftsführerin von GrünstattGrau. Ein Talk zu nachhaltigem Design, Humustoiletten und Pflanzenkläranlagen rückt die Kreislaufwirtschaft des Wassers in den Blick.



Weitere Informationen zum Programm der Opening Days gibt es HIER.