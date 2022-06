Sex "soll Freude machen": Neue Schau im Jüdischen Museum

Eine Ausstellung über Sexualität im Judentum kann nicht ohne historische Hintergründe auskommen. Schon vor der Zeit des Nationalsozialismus schränkten Erlässe Hochzeiten innerhalb der jüdischen Gemeinde ein. Während der Zeit des Holocausts waren Jüdinnen mit sexueller Gewalt konfrontiert, obwohl dies eigentlich als "Rassenschande" galt. Sex im Austausch für Sicherheit oder Lebensmittel stellte eine Überlebensstrategie dar. Bis heute gibt es in der jüdischen Gemeinde Heiratsvermittler. In einem Interview erzählt Golan Yonatan von Vermittlungsversuchen und davon, wie potenzielle Partner ihre Vorlieben in Google-Listen eintragen.

"Es gibt auch beim kosheren Sex Gebote", erzählte Windegger bei der Pressekonferenz, diese seien vor allem für Frauen gedacht. Sie dürften während der Menstruation keinen Körperkontakt zu ihrem Ehepartner haben und müssen sich nach Ende der Periode rituell reinigen. Um Kontakte zu vermeiden, könne man auf eigene Betten oder sogar Schlafzimmer ausweichen, es gebe aber auch "koshere Betten", so die Co-Kuratorin. Ein auf diese Weise stilisiertes Bett, dessen Matratze ein aufgedruckter Reißverschluss teilt, ist Teil der Ausstellung.

"Sex-Regeln" im Judentum

Wie in allen alten Religionen gibt es also auch im Judentum Regeln, die einem modernen, liberalen Blick nicht standhalten. So ist etwa Homosexualität unter Männern in der Tora als "ein Gräuel" beschrieben, von dem man Abstand halten soll; in der orthodox geprägten Wiener Israelitischen Kultusgemeinde sehen sich queere Mitglieder mit Ablehnung ihrer Sexualität konfrontiert. Das hält liberalere Jüdinnen und Juden nicht davon ab, eine andere Haltung einzunehmen: Durch den Kibbutz Klub etwa, der auf Partys Weltoffenheit a la Tel Aviv verbreiten will und dessen Plakate mit Slogans wie "100% unkosher" und "Wien muss Tel Aviv werden" im Jüdischen Museum vor einer Regenbogenwand zu sehen sind.