MAK-Jahresprogramm: Design, Protest & Klima

"Blockchain Unchained" nimmt ab 9. Oktober die neuen Mitbestimmungstools des Internets in den Fokus und ermöglicht dabei bereits ab Februar willigem Publikum, sich mittels Token in die Gestaltung der Präsentation einzubringen, in der man Menschen die Blockchain-Technologie DAO spielerisch näherbringen möchte. "Unsere Köpfe rauchen", machte Hollein deutlich, dass gerade dieses Projekt durchaus eine kuratorische Herausforderung darstelle. Die aktuelle Modefotografie erhält bei "Fashion&Photography" ab 6. November ein Forum, während zum Jahresabschluss "Peche Pop" den Designer Dagobert Peche auf ein Podest hebt. "Er ist ein unglaublich fantasiereicher Gestalter", versicherte Hollein, dass auch die Ausstellung sich ideenlastig präsentieren werde. Und selbstredend werden auch die Dependancen in Los Angeles, dem Geymüllerschlössel oder das Jose Hoffmann Museum in Brtnice bespielt.