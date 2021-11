Als "visuelle Memos im öffentlichen Raum" kamen Plakaten im Corona-Jahr 2020 laut MAK aufgrund der "enormen Einschränkungen im kulturellen Leben" eine ganz besondere Bedeutung zu. Die "100 besten Plakate" aus Österreich, Deutschland und der Schweiz stehen nunmehr in bewährter Manier in der gleichnamigen Ausstellung im Zentrum, die ab 17. November im Museum für angewandte Kunst in Wien zu bewundern ist.

"Surrealer Blick" im MAK

"Die Siegerplakate bestechen durch einen variantenreichen Einsatz von Fotografie, wobei Typografie als ergänzendes Gestaltungselement immanent ist", heißt es dazu in der Ankündigung der Schau. Gerade im Vorjahr hätten Plakate "wie seltsame Notizen aus einer Zukunft, die nie stattgefunden hat" gewirkt und einen "surrealen Blick in ein utopisches Paralleluniversum" geboten, wie es Dorothee Dähler und Yeliz Secerli im Katalogbeitrag beschreiben. Auch hätten sich einige der prämierten Grafikerinnen und Grafiker explizit mit dem Thema Stillstand auseinandergesetzt.