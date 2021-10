Möbelmuseum Wien zeigt "Home Stories" von Loos bis Warhol

"Küchen-Debatte" und mehr

Die gleichzeitige Präsenz eines Ikea-Regals (Eisenbrand: "Es gibt nichts, was das globale Interieur so geprägt hat, wie Ikea.") und eines Verner-Panton-Interieurs, einer Adolf-Loos-Villa und der Wohnvisionen eines Bernard Rudofsky lässt jedoch manchmal den Eindruck der Beliebigkeit aufkommen. So findet sich die berühmte Villa Tugendhat in der Ausstellung ebenso wie die "Küchen-Debatte" zwischen Nixon und Chruschtschow, die sich 1959 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges bei einer Ausstellung über die Stellung der Hausfrau in der Gesellschaft austauschten. Auch Finn Juhl, Charles und Ray Eames, die Innenarchitektin Elsie de Wolfe und Lina Bo Bardi sind in der Schau vertreten, in der sich zwar das "House of the Future" aus 1956 findet, die aktuelle Tiny House Bewegung jedoch unberücksichtigt bleibt. Sehenswert ist die Ausstellung dennoch. Schon alleine als Anstoß der Reflexion über die eigenen vier Wände.