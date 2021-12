Neue Schau in der Albertina

Die frühesten Werke der Ausstellung stammen aus dem Jahr 2005 mit der Serie "Verrutschte Frisuren", in der sie - auf Japanpapier - humorvoll mit der Verwendung von Schamhaarperücken spielt und so auf die Vielfalt weiblicher Sexualität verweist. In der Werkgruppe "Hommage" setzt sie unterdessen auf hyperrealistische Porträts aus Buntstiften und zitiert etwa Vermeers "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge". Vom feinen zum breiten Farbstrich wechselt die Künstlerin in "Magic Carpet Right Love", in der Ghisetti von der Mitte ausgehend mit beiden Händen nach außen hin malt.