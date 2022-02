Musikalisch: House of Strauss

Das neue "House of Strauss" im Casino Zögernitz (Döblinger Hauptstraße 76) will BesucherInnen in die Geschichte der Strauss-Dynastie eintauchen lassen. Geplant ist ein lehrreiches, interaktives Ausstellungsformat, das im Juni 2022 eröffnet werden soll.

