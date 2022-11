Sammlung hilft dem Naturschutz

"Es klingt seltsam, dass man mit Vogelbälgen zum Naturschutz beitragen kann, aber es steckt viel Information in den toten Vögeln", sagte Bates. "Alle lieben die großen bunten Vögel. Wir Wissenschafter lieben aber die kleinen, unscheinbaren, braunen - denn da findet man neue Arten", so der britische Wissenschafter. Und jeder Vogel habe eine Nische und eine Funktion im Ökosystem - egal welche Farbe er habe.

Die Bälge werden nun inventarisiert, digitalisiert und in die NHM-Sammlung systematisch einsortiert. Der Open-Science-Strategie des Hauses folgend sollen diese Daten auch im Internet zugänglich gemacht werden. Für das breite Publikum seien die Bälge "nicht ganz so attraktiv", wie etwa die montierten Vögel, die in der Schausammlung gezeigt werden, so Vohland. Einzelne Vögel aus der Sammlung könnten später aber möglicherweise doch zu sehen sein.

Veränderung der Vögel in Österreich

Renner hofft, bei der Aufarbeitung der Sammlung vielleicht aufgrund kleinster Unterschiede in der Morphologie die eine oder andere neue Art oder Unterart in der Harrison-Sammlung zu entdecken. Weil sehr viele Vögel aus Österreich in der Kollektion sind, kann er sich auch vorstellen, Studien etwa zum Wandel der Landnutzung in Österreich durchzuführen, etwa ob sich dadurch die Größe von Vögel über die Jahrzehnte verändert hat.

Bereits jetzt zählt die Vogelsammlung des NHM nach eigenen Angaben zu den bedeutendsten der Welt. Sie umfasst rund 130.000 Objekte und besteht aus einer Balgsammlung mit 95.000 Objekten, aus rund 10.000 Stopfpräparaten, aus einer 11.000 Stück umfassenden Skelettsammlung und einer Eiersammlung mit etwa 10.000 Gelegen. Dazu kommen noch rund 2.500 Gewebeproben, 1.000 Nester und 4.500 sogenannte "Rupfungsblätter" (Papierbögen mit aufgeklebten Einzelfedern). Der besondere Wert der NHM-Sammlung liegt in der hohen Anzahl an "Typen": Sie umfasst rund 1.000 solcher Referenzexemplare.

"Wir schätzen, dass wir rund 8.000 von den insgesamt rund 12.000 Vogelarten, die es weltweit gibt, hier am NHM haben, darunter auch viele Arten, die in freier Wildbahn schon ausgestorben sind", sagte Renner.