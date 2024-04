Der "Q202-AtelierRundgang" feiert runden Geburtstag: Zum inzwischen 20. Mal laden Künstlerinnen und Künstler am 20. und 21. April vorrangig in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau Interessierte in ihre Ateliers, Werkstätten und Wohnungen. Diesmal gibt es 31 Stationen, an denen das Publikum jeweils zwischen 13 und 20 Uhr mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen kann. Eine "Wanderkarte" zur Orientierung ist unter www.q202.at abrufbar.