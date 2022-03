"Schindler House" im MAK: Raum als Medium der Kunst

Auf Texturen konzentriert sich auch Dorit Margreiter - ebenfalls ehemalige Stipendiatin in L.A. - in ihrer Arbeit: In ihrer Fotoserie "Textile Blocks" (2019) dokumentiert sie die aus geometrischen Formen zu einem fortlaufenden Muster zusammengesetzten Baumodule der Fassade des Ennis House von Frank Lloyd Wright, in dessen Architekturbüro Schindler einige Jahre gearbeitet hatte.

Von Martin Kippenberger stammt das Modell einer jener U-Bahn-Stationen, die er in den 1990er-Jahren für sein skulpturales Projekt "Metro-Net" konzipierte. Der für Tokio geplante Lüftungsschacht war 1998 im Garen des Schindler House installiert. Mit dem Haus selbst beziehungsweise dessen Möbeln, die der US-Künstler Donald Judd nach einem Besuch für sein eigenes Haus in Texas nachbauen ließ, setzt sich der Film "Donald Judd and I" (2016) von Sasha Pirker auseinander.