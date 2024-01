2024 im Technischen Museum

Für das Jahr 2024 sind zwei Sonderausstellungen geplant: Dem Thema Bargeld widmet sich das Museum ab April in Kooperation mit der Österreichischen Nationalbank. In diesem Rahmen sollen laut TMW auch die mitunter kontrovers diskutierte Entmaterialisierung des Geldsystems und die damit einhergehenden Veränderungen in der Gesellschaft aufgegriffen werden.

Die ab Herbst geplante Sonderausstellung "100 Jahre Radio" in Kooperation mit dem ORF zeigt die abwechslungsreiche Reise durch ein Jahrhundert Radiogeschichte in Österreich auf und umfasst u.a. ein Tonstudio, das die Besucher zur Interaktion einladen soll. Die Österreichische Mediathek des TMW wird unterschiedliche Aspekte der österreichischen Radiogeschichte in einer begleitenden Online-Ausstellung beleuchten.