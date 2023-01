Technisches Museum: Neue Dauerausstellung dem Klima gewidmet

Erste Sonderausstellung Frauen gewidmet

Die erste Sonderausstellung des laufenden Jahres "Women at Work" findet anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Wiener Weltausstellung statt und wird vom 2. Mai bis 2. Juli im Festsaal des Museums zu sehen sein. Damals habe es erstmals einen eigenen Frauenpavillon bei einer Weltausstellung gegeben, in dem gezeigt wurde, wo Frauen in rund 100 österreichischen Unternehmen im Arbeitsprozess eingesetzt wurden, so Aufreiter.

In Kooperation mit dem Klimaministerium widmet das TMW ab dem Frühsommer eine Sonderausstellung dem Thema "Energiewende. Wettlauf mit der Zeit". 18 Monate lang sollen im eingebauten Ausstellungsturm des Hauses die komplexen Verflechtungen rund um die Energiewende und Klimakrise beleuchtet und innovative Lösungsansätze für eine klimaneutrale Zukunft gezeigt werden.

Klima-Thematik zieht dauerhaft ein

Auch die erste Neugestaltung der Dauerausstellung seit Wiedereröffnung des Museums 1999 wird dem Klimathema gewidmet sein. Unter dem Titel "Klima. Vom Wissen zum Handeln" sollen ab Februar 2024 auf den bisher den physikalischen Grundlagen gewidmeten Flächen Ursachen, Zusammenhänge und Lösungsansätze der Klimakrise beleuchtet werden. In weiterer Folge sollen im Zuge der Neuaufstellung die Bereiche "Metallverarbeitung" reduziert, "Schwerindustrie" modernisiert und "Natur und Erkenntnis" neugestaltet werden.

Der in Kooperation mit der Technischen Universität Wien betriebene "Science Corner" wird sich ab 23. März der Weltraumarchitektur widmen, der "Innovation Corner" ab 2. Februar Innovationen von Start-ups aus Oberösterreich zum Thema "Digitale Transformation". Die neue, ab 1. Juni zugängliche "Music Lounge" des Museums soll ganz im Zeichen der "Elektronischen Musik" stehen, u.a. mit Originalobjekten wie den Keyboards von Joe Zawinul.