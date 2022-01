Programm-Highlights im TMW

Bis in den Sommer des heurigen Jahres hinein reichen noch die aktuellen Sonderausstellungen "Künstliche Intelligenz?" und "Foodprints". Letztere macht sich dann auf den Weg in andere Häuser des "#Alliance4Science"-Netzwerks. In Wien-Penzing liegt ein inhaltlicher Fokus auf dem neu gestalteten Ausstellungsbereich "Space", der Objekte von Österreichs einziger Weltraummission "Austromir", von im Raumfahrtbereich tätigen Unternehmen und von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA umfasst.

Einen Einblick in die heimische Forschung soll ein neuer "Science Corner" ermöglichen. In Kooperation mit der Technischen Universität (TU) Wien können hier die kleineren Besucher erfahren, "woran die Großen forschen", sagte Aufreiter. Inspiration soll auch der "Innovation Corner" bieten. Hier präsentieren Start-up-Agenturen die innovativsten Firmen in ihrem Förderbereich. Ab Herbst 2022 kann man auch in die neue "Music-Lounge" im TMW abtauchen. Hier wird es um die Ära der österreichischen elektronischen Musik gehen. Einige Protagonisten der Szene haben dafür Originalobjekte bereitgestellt. Die Besucher erhalten dabei Möglichkeiten, sich als Musikproduzenten zu versuchen.