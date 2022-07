Berühmte Gesichter: Neue Ausstellung in der Albertina modern

Eine nackte Frau, die ihren Körper selbstbewusst präsentiert, Künstler in ihrem Arbeitsumfeld oder Rudolf Nurejews gestreckter Fuß - ein Porträt kann vieles sein, will die Albertina modern in ihrer heute startenden Ausstellung "The Face" beweisen. Der Titel "Avedon bis Newton" ist Programm: Man wolle zeigen, wie unterschiedlich sich Künstlerinnen und Künstler mit dem Genre auseinandersetzen, sagte Kuratorin Anna Hanreich am Mittwoch vor Journalisten.