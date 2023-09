Wien Museum Neu: Dauerausstellung nimmt Form an

Bürokratie-Dschungel bleibt nicht unerwähnt

In einem eigenen Bereich geht es dann um die - so die These - bis heute nicht abgeschlossene Aufarbeitung der Nazi-Gräuel. Die Nachkriegszeit ist geprägt von der Entwicklung der Donaumetropole zur Autostadt und entsprechenden Gegenbewegungen, dem U-Bahn-Bau, dem Kampf um den öffentlichen Raum und Migrationsbewegungen - Stichwort Gastarbeiter. Zwei Formularseiten für Zuzügler aus anderen Bundesländern und ein ganzer Aktenordner voll Papierkram für Nicht-EU-Bürger sollen verdeutlichen, dass die Willkommenskultur zumindest aus bürokratischer Sicht nicht für alle Menschen in gleichem Umfang besteht.

Finale mit "emotionaler Wien-Karte"

Als Outro haben sich die Ausstellungsmacherinnen eine "emotionale Wien-Karte" einfallen lassen. Auf ein großes Luftbild können Besucherinnen und Besucher mit farbigen Stickern bestimmte Fragen zum Lebensgefühl in der Stadt beantworten. Zum Auftakt soll man kundtun, wo man sich in Wien am liebsten trifft. Man darf gespannt sein, wie viele Pickerl das Wien Museum einheimsen kann.