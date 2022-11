Berühmteste Geschichte: Hitler-Tagebücher

Die wohl berühmteste Geschichte, die hier erzählt wird, ist jene der gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Maler Konrad Kujau an das deutsche Nachrichtenmagazin "Stern" verkauft hatte. Nur durch das Alter des Papiers habe man die Fälschung erkannt. Besser gemacht hat es der Brite Eric Hebborn, der eine "Schülerwerkstattarbeit" Raffaels auf Papier aus alten Büchern fälschte, so Grobe, mit dem Nachsatz: Hätte man den Besenstiel aus Hellers Rahmen untersucht, so hätte man anhand des Materials wohl auch die Fälschung erkennen können. Neben den Tagebuchseiten hängt ein unechter Kujau - ein Bild, das sich nur mit großen Schwierigkeiten als Gustav Klimts "Danae" verkaufen ließe. Eine angebliche Nichte Kujaus habe nach dessen Tod weitere Billig-Fälschungen aus Asien kommen lassen und sie mit der Signatur Kujaus versehen.

Das Wort "Fälschung" prangt auf einem Emil-Nolde-Aquarell aus der Malstube Mrugallas. Für den deutschen Experten Martin Urban ging das Anbringen des Stempels nicht gut aus. Da man sich nicht zu hundert Prozent sicher sein könne, dass es sich um eine Fälschung handle, musste er 30.000 D-Mark Strafe zahlen. Heute werden Fälschungen in den meisten Fällen von Auktionshäusern zurückgegeben, erzählt Grobe, dass diese anschließend andernorts weiterverkauft werden, komme öfter vor. Werke von Sachverständigen prüfen zu lassen, sei teuer, man könne sie aber - anders als herkömmliche Experten - klagen, wenn sie sich irren. Urteile von Sachverständigen über die Herkunft eines Bildes würden sich aber teilweise unterscheiden. So können sich Fälschungen oder falsch zugeschriebene Werke auch in Museen finden, wohin sie etwa durch Schenkungen gelangen, erklärt Grobe. Kunst sei schließlich auch eine Glaubensfrage.