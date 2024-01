Für Intendant Ulrich Lenz war es die erste Redoute, dieses Mal unter dem Motto "Barock the Opera": "Die Leute haben wieder Lust auf Redoute", verriet der Hausherr vor Beginn auf der Feststiege. Rund 2.500 Gäste feierten und tanzten in der mit rund 12.000 Blumen geschmückten, 1899 im neobarocken Stil errichteten Haus am Opernring.