Akademikerball: Einsatz von Pyrotechnik bei Vorabend-Demos

Schon am Vorabend des Akademikerballs ist es bei einer Gegendemonstration zu Ausschreitungen in der Wiener Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden am Donnerstag drei Beamte verletzt. Kundgebungsteilnehmer bewarfen die Polizistinnen und Polizisten mit Eiern und pyrotechnischen Gegenständen. Rund um den Akademikerball sind für heute, Freitag, Abend weitere Demonstrationen angekündigt.