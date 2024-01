Zahlen und Fakten zum Bauernbundball:

Der Bauernbundball am Gelände des Messecongress Graz ist traditionell eine "Begegnung zwischen Stadt und Land", so Titschenbacher. Aufgetischt und verarbeitet werden rund 4.500 Hendl, eine Tonne Schweinefleisch, 1,6 Tonnen Erdäpfel, 4.000 Paar Frankfurter, 1,2 Tonnen Rindfleisch, 350 Kilo Wildbret, 4.000 Teller Salat, 5.000 Äpfel, 8.000 Flaschen Wein, 20.000 Liter Bier und 10.000 Liter Mineralwasser - alles aus regionaler Produktion. Weiters werden diesmal auch rund 750 Liter Kürbiskernöl in die Menüpläne eingebaut.

Auf sieben Bühnen werden rund 30 Musikinterpret:innen unterschiedlicher Richtungen die Gäste unterhalten. Highlight werden die Seer sein, die im Vorjahr ihren Abschied von der Bühne angekündigt haben. Die Besucher:innen dürfen sich aber auch unter anderem auf die "Draufgänger", sowie Anna-Sophie mit ihrem Hit "Cambodia" freuen.