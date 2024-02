Wiener Ballsaison feiert Besucher:innen-Rekord

Ausfälle wieder reingeholt

"Die Wiener Bälle haben sich international einen hervorragenden Ruf erwirtschaftet, der schlussendlich den Ausschlag gegeben hat. Denn die große Anzahl an Ball-Touristen hat uns geholfen, die Rekordwerte des Vorjahres nochmals zu toppen", erläuterte Markus Grießler, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer, in einer Aussendung. Rund 30.000 Gäste sind laut der Erhebung für eine Ballbesuch in die Bundeshauptstadt gereist.

Man sei nicht davon ausgegangen, das erfolgreiche Vorjahr wieder zu erreichen, berichtete Grießler. "Denn in der vorigen Saison haben sicher auch Nachholeffekte nach zwei ausgefallenen Saisonen mitgespielt. Wir wurden dann aber von der Nachfrage nach Tickets schnell eines Besseren belehrt", freute sich der Spartenobmann.