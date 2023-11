Vegane Ernährung für Anfänger: Vegane Kochkurse in Wien

Weniger Lebensmittel tierischen Ursprungs zu sich zu nehmen, muss und sollte nicht bedeuten, dass man sich nun auf die vielfältigen veganen Fertigprodukte stürzt. Diese sind meist voller Zusätze, die ebenfalls der Gesundheit nicht zuträglich sind. Wie gut also, dass es im Internet und in den Buchhandlungen eine große Auswahl an veganen Rezepten gibt, welche schmackhaft und leicht nach zu kochen sind. Für Einsteiger bieten die Stadt Wien und das Umland Kochkurse an, in denen Sie lernen, ohne Fleisch leckere Gerichte anzufertigen. Wenn man selbst zuhause kocht, muss das außerdem nicht teuer sein. Für die Zutaten lassen Sie sich von den vielen Supermarkt-Angeboten inspirieren. Die Eigenmarke “Rewe Bio + vegan” bietet im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften vegane Produkte in Bio-Qualität an. Es lohnt sich daher, vor allem nach solchen Angeboten Ausschau zu halten. Auch andere Eigenmarken wie “Vemondo” von Lidl oder “Vegavita” von Billa bieten eine günstige Auswahl an veganen Produkten an.