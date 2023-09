Ihr seid auf der Suche nach einem gemütlichen, veganen Café in Wien? Dann seid ihr in Omas Backstube im 2. Bezirk genau an der richtigen Adresse. Die Vielzahl an platbased-Kuchen lässt jedes Veganer:innen und Allergiker:innen Herz höherschlagen: Die hausgemachten Mehlspeisen sind getreide-, laktose- und zuckerfreien. Aber auch zuckerfreie Apfelstrudel, Muffins sowie Croissants finden sich in der Theke des Lokals. In Kombination mit einem herrlichen Kaffee ist der kulinarische Hochgenuss wohl vorprogrammiert.

Omas Backstube zaubert Torten für jeden Anlass, ob Geburtstag oder Hochzeit, die nach individuellen Vorlieben kreiert werden.

Obere Augartenstraße 70, 1020 Wien