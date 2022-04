Ein Fest für den Frieden

Heuer gäbe es nicht nur ein Thema, zu dem das Donauinselfest Stellung bezieht, sondern gleich zwei. Allen voran der Krieg in der Ukraine. "Wir wollen jene ukrainische Menschen, die in Wien angekommen sind und die noch ankommen werden, einladen, dieses Fest zu besuchen", so Novak. Sie erkläre sich das DIF 2022 zum Friedensfest, bei dem die BesucherInnen aktiv die Opfer des Krieges unterstützen können, und zwar mit dem Becherpfand. Dieser sei zurzeit mit einem Euro eingeplant, beziehungsweise mit zwei Euro bei Weinbechern. Der Erlös komme der Volkshilfe zu Gute.

Als Solidaritätssymbol sei am Freitag (24. Juni) ein Lichtermeer geplant, das sich über alle Bühnen gleichzeitig erstrecken wird. Auftreten sollen außerdem ukrainische KünstlerInnen. Auch das Kinderprogramm wird neu gestaltet. "Für die Familien aus der Ukraine, die bei uns angekommen sind, ist das Donauinselfest wahrscheinlich noch kein Begriff. Und deshalb werden wir die Einladung auch in ihrer Sprache an sie richten, damit sie den Weg auf die Donauinsel und zu ihrem Programm finden", so Barbara Novak.