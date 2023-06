Donauinselfest: Highlights am Samstag

War der Freitag noch von einem HipHop-lastigen Line-Up bestimmt, stand der Samstag ganz im Zeichen des Pop. Etwa auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne: Die Rock The Island-Gewinnerin KTEE eröffnet das Musikprogramm auf der größten Bühne des Donauinselfestes um 17:00 Uhr.

Highlight des Abends war 80s-Ikone Bonnie Tyler: Die 72-Jährige sorgte mit ihren zeitlosen Hits ("Total Eclipse of the Heart", "Heartache" oder "Holding Out for a Hero") für eine mitreißende Show und viel Gedränge vor der Bühne.

Ebenso live mit dabei: Alle Achtung, Julian le Play und als lautstarker Abschluss des Abends: The BossHoss.