Donauinselfest: #dif22 Bezirkstour besucht ganz Wien

Bevor am 24. Juni das 39. Donauinselfest erstmals nach zwei Jahren Pandemie wieder in gewohnter Größe und Festivalmanier startet, bringt ab 1. Juni die #dif22 Bezirkstour eine bunte musikalische Mischung heimischer KünstlerInnen in alle Bezirke.

23 Tage lang wird die Bezirkstour heuer – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – mit der #dif22 VeloStage (Fahrradbühne) von VeloConcerts einen der 23 Bezirke besuchen und mit Pop-up-Konzerten ausgelassene Stimmung zu den StadtbewohnerInnen bringen.