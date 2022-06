Donauinselfest-Headliner Nico Santos: Nach Heirat "erwachsener geworden"

Es läuft bei Nico Santos: Momentan spielt der Sänger ("Play With Fire", "Better") Dutzende Sommershows - darunter auch am Wiener Donauinselfest am Wochenende (24. Juni, 22:45 auf der Hauptbühne) -, veröffentlichte seine neue Single "Weekend Lover" und heiratete Anfang des Monats Freundin Aileen auf Mallorca. "Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin erwachsener geworden", sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über seine Hochzeit.