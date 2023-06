Joyce Muniz

Auf Joyce Muniz kann man immer zählen. Die gebürtige Brasilianerin ist seit den 90er-Jahren eine fixe Größe in der Wiener Clubszene – und seitdem bei den wichtigsten Party-Highlights mit on Board. Am 25. Juni beschallt sie die Clubkultur Bühne auf der Donauinsel mit sommerlichen House-Vibes.