Der 7. Bezirk ist vor allem für seine lange Einkaufsstraße, hippe Shops und Lokale mit moderner Küche bekannt – doch in diesem Stadtteil lässt sich immer wieder auch was Neues entdecken. So auch die Agent Oscar Bar in der Zollergasse – eine American Bar, die man hier so nicht vermuten würde.

Das zweigeschossige Lokal, das früher Winetime hieß, wurde 2016 von Frank Hassfurther übernommen und mit einem neuen Namen versehen. Der Inhaber und Geschäftsführer war einst in einer der renommiertesten Bars der Stadt – dem Club Barfly’s – tätig. Seit mittlerweile sieben Jahren ist Hassfurther alias Agent Oscar sein eigener Chef und bietet den Gästen hunderte verschiedene Cocktails.