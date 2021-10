Hier ist weniger das Ambiente als die Idee das Außergewöhnliche: Das Deewan ist ein pakistanisches Restaurant mit einem "pay as you wish"-Konzept. Sprich, du genießt hervorragende Kulinarik in freundlicher Atmosphäre und bezahlst am Ende einen Betrag, den du für "angemessen" hältst. Klingt mehr als ungewöhnlich, funktioniert aber schon seit Jahren ausgezeichnet. Definitiv eine Empfehlung!

Wo? Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien