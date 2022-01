Coole Atmosphäre, lässige Rockmusik, hunderte (!) Sorten Gin und tolle Burger. Was will man/frau mehr? Die beiden Lokale von Addicted to Rock servieren Burgerkreationen aus 100 Prozent heimischem Almrind. Große Empfehlung ist auch der Halloumi-Burger für Veggies!

Getreidemarkt 11, 1060 Wien & U-Bahn Bogen 186-188, 1190 Wien